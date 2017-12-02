В Карпатах стартовал горнолыжный сезон

По ее словам, сотрудники Буковеля должны в кратчайшие сроки подготовить к катанию все подъемники и трассы.

“Запускаем для катания подъемник №17 и трассу 17А. Подъемник №5 будет работать как транспортный. Во вторник, 05.12.2017, запускаем для катания подъемник №12 и трассу 12В. Это те подъемники и трассы, которые 100% будут работать в эти дни, но не исключено, что будут запущены и дополнительные... Погодные условия становятся благоприятными, поэтому должны открыть все подъемники и большинство трасс уже через 1-2 недели”, — рассказала О.Островская.

Как сообщал УНН, турпоток украинцев в Турцию достиг рекорда.