У Карпатах стартував гірськолижний сезон
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 2 грудня. УНН. Сьогодні, 2 грудня, на гірськолижному курорті "Буковель" офіційно стартував сезон катання. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник прес-служби курорту Оксана Островська, передає УНН.
За її словами, співробітники Буковеля мають в найкоротші терміни підготувати до катання всі підйомники і траси.
"Запускаємо для катання підйомник №17 і трасу 17А. Підйомник №5 буде працювати як транспортний. У вівторок, 05.12.2017, запускаємо для катання підйомник №12 і трасу 12В. Це ті витяги і траси, які 100% будуть працювати в ці дні, але не виключено, що будуть запущені і додаткові... Погодні умови стають сприятливими, тому повинні відкрити всі підйомники і більшість трас вже через 1-2 тижні", - розповіла О.Островська.
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