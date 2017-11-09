У Карпатах на днях ожидается мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Синоптики прогнозируют, что 11-12 ноября в Украине будет облачно, а в Карпатах будет мокрый снег, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укргидрометцентра".
"Облачно. Небольшие, на Закарпатье умеренные дожди, в Карпатах мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении
В "Укргидрометцентре" также отметили, что 12 ноября ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
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"Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 5-10 °, в южной части и на Закарпатье ночью 3-8 ° тепла, днем 9-14 °, в Карпатах ночью и днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла", - говорится в сообщении.