У Карпатах на днях ожидается мокрый снег

"Облачно. Небольшие, на Закарпатье умеренные дожди, в Карпатах мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 7-12 м/с", - говорится в сообщении

В "Укргидрометцентре" также отметили, что 12 ноября ночью в западных областях, днем ​​в Украине местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

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"Температура ночью 1-6 ° тепла, днем ​​5-10 °, в южной части и на Закарпатье ночью 3-8 ° тепла, днем ​​9-14 °, в Карпатах ночью и днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла", - говорится в сообщении.