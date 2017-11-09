У Карпатах днями очікується мокрий сніг

"Хмарно. Невеликі, на Закарпатті помірні дощі, в Карпатах мокрий сніг. Вітер південний та південно-західний, 7-12 м/с", - йдеться у повідомленні

В "Укргідрометцентрі" також відзначили, що 12 листопада вночі в західних областях, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

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"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у південній частині та на Закарпатті вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у Карпатах вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.