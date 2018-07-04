В Карловых Варах презентовали фильм Сенцова "Гамер"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На международном кинофестивале в Карловых Варах презентовали фильм удерживаемого в России украинского режиссера Олега Сенцова "Гамер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство Украины в Праге.
"Фильм чешским зрителям представил украинский режиссер Виталий Манский. В рамках показа состоялся сбор подписей под открытым письмом к российским властям с требованием освободить украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.
Также, чешское телевидение ČT24 сняло о поддержке Олега Сенцова на Карловарском фестивале большой репортаж. Кроме того, планируется показ нового чешского документального фильма об оккупации Чехословакии советскими войсками в 1968 году.
Напомним, 2 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. По предварительным данным, акцию посетили около тысячи человек.