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У Карлових Варах презентували фільм Сенцова "Гамер"

У Карлових Варах презентували фільм Сенцова "Гамер"

Київ • УНН

 • 40924 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. На міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах презентували фільм утримуваного в Росії українського режисера Олега Сенцова "Гамер". Про це повідомляє УНН з посиланням на Посольство України в Празі.

"Фільм чеським глядачам представив український режисер Віталій Манський. В рамках показу відбувся збір підписів під відкритим листом до російської влади з вимогою звільнити українських політичних в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Також, чеське телебачення ČT24 зняло про підтримку Олега Сенцова на Карловарському фестивалі великий репортаж. Крім того, планується показ нового чеського документального фільму про окупацію Чехословаччини радянськими військами у 1968 р.

Нагадаємо, 2 липня у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.

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