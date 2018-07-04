У Карлових Варах презентували фільм Сенцова "Гамер"

"Фільм чеським глядачам представив український режисер Віталій Манський. В рамках показу відбувся збір підписів під відкритим листом до російської влади з вимогою звільнити українських політичних в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Також, чеське телебачення ČT24 зняло про підтримку Олега Сенцова на Карловарському фестивалі великий репортаж. Крім того, планується показ нового чеського документального фільму про окупацію Чехословаччини радянськими військами у 1968 р.

Нагадаємо, 2 липня у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.