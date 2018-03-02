В Канаде сорван исторический джекпот в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Группа из 31 сотрудника канадского нефтеперерабатывающего завода выиграла в лотерею 60 миллионов канадских долларов (около 47 млн долл. США - ред.), передает УНН со ссылкой на BBC.
Новоиспеченные миллионеры в течение трех месяцев вместе покупали лотерейные билеты. В итоге они разделят один из самых больших выигрышей в истории канадских лотерей. Каждый победитель получит около 1,9 млн дол.
Сообщается, что пять работников решили немедленно уйти на пенсию, остальные хотят вернуться к работе.
Напомним, первым онлайн-миллионером “Лото-Забава” стал Анатолий Юрченко из Киевской области, который выиграл свой миллион гривен в тираже № 898 от 23 октября 2016 года благодаря Интернету. Год спустя он рассказал о том, как изменилась его жизнь после этого события.