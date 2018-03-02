У Канаді зірвали історичний джекпот в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Група із 31 співробітника канадського нафтопереробного заводу виграла в лотерею 60 мільйонів канадських доларів (близько 47 млн дол. США — ред.), передає УНН з посиланням на BBC.
Новоспечені мільйонери протягом трьох місяців разом купували лотерейні білети. У підсумку вони розділять один з найбільших виграшів в історії канадських лотерей. Кожен переможець отримає близько 1,9 млн дол.
Повідомляється, що п’ять працівників вирішили негайно піти на пенсію, інші хочуть повернутися до роботи.
Нагадаємо, першим онлайн-мільйонером “Лото-Забава” став Анатолій Юрченко з Київської області, який виграв свій мільйон гривень в тиражі № 898 від 23 жовтня 2016 року завдяки Інтернету. Рік потому він розповів про те, як змінилося його життя після цієї події.