В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем в 5,3 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 7 млн канадских долларов, что эквивалентно 5,3 млн долл. США. Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Выпавшие номера — 27, 40, 41, 42, 45 и 46. Бонус число — 20”, — уточнили организаторы.
Кроме того, в текущем розыгрыше еще один житель Онтарио выиграл “утешительный приз” — 1 млн канадских долларов, что эквивалентно 750 тыс. американских долларов.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов был разыгран в лотерею “6 из 49” в октябре 2015 года.
Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Канаде были зафиксированы выигрышные джекпоты в размере 60 млн долларов в национальную лотерею Lotto Max. Сумма выигрышей в среднем составляла 46 млн долл.
Напомним, 18 февраля житель города Днепр выиграл “Мегаприз” лотереи “Мегалот” на сумму более 6 млн грн. Выигрышная ставка была сделана на точке продажи лотерейных билетов “М.С.Л.”, которая расположилась в ТРЦ “Караван” на улице Нижнеднепровская, 17.
В своей игровой карточке победитель воспользовался системной ставкой. Общая стоимость его чека составила 140 гривен. При этом, минимальная стоимость одной игры — 5 гривен. Сейчас этот выигрыш является крупнейшим среди всех лотерейных выигрышей Украины в 2017 году.