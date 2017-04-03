В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем в 5,3 млн долл.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78908 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111509 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169790 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124872 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121935 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106169 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107382 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103828 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Канаде продан лотерейный билет с выигрышем в 5,3 млн долл.

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 7 млн ​​канадских долларов, что эквивалентно 5,3 млн долл. США. Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Выпавшие номера — 27, 40, 41, 42, 45 и 46. Бонус число — 20”, — уточнили организаторы.

Кроме того, в текущем розыгрыше еще один житель Онтарио выиграл “утешительный приз” — 1 млн канадских долларов, что эквивалентно 750 тыс. американских долларов.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов был разыгран в лотерею “6 из 49” в октябре 2015 года.

Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Канаде были зафиксированы выигрышные джекпоты в размере 60 млн долларов в национальную лотерею Lotto Max. Сумма выигрышей в среднем составляла 46 млн долл.

Напомним, 18 февраля житель города Днепр выиграл “Мегаприз” лотереи “Мегалот” на сумму более 6 млн грн. Выигрышная ставка была сделана на точке продажи лотерейных билетов “М.С.Л.”, которая расположилась в ТРЦ “Караван” на улице Нижнеднепровская, 17.

В своей игровой карточке победитель воспользовался системной ставкой. Общая стоимость его чека составила 140 гривен. При этом, минимальная стоимость одной игры — 5 гривен. Сейчас этот выигрыш является крупнейшим среди всех лотерейных выигрышей Украины в 2017 году.

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