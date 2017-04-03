У Канаді продано лотерейний квиток із виграшем у 5,3 млн дол.

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Житель канадської провінції Онтаріо виграв в популярну національну лотерею "6 із 49" 7 млн канадських доларів, що еквівалентно 5,3 млн дол. США. Про це повідомили представники асоціації Atlantic Lottery, яка проводить в Канаді близько десятка подібних розіграшів, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Випали номери - 27, 40, 41, 42, 45 і 46. Бонус-число - 20", - уточнили організатори.

Крім того, у поточному розіграші ще один житель Онтарію виграв "втішний приз" - 1 млн канадських доларів, що еквівалентно 750 тис. американських доларів.

Найбільший в історії Канади джекпот у розмірі 64 млн канадських доларів був розіграний в лотерею "6 з 49" в жовтні 2015 року.

Ще кілька разів в 2015-2017 роках в Канаді були зафіксовані виграшні джекпоти в розмірі 60 млн доларів в національну лотерею Lotto Max. Сума виграшів в середньому становила 46 млн доларів.

Нагадаємо, 18 лютого житель міста Дніпро виграв “Мегаприз” лотереї “Мегалот” на суму понад 6 млн грн. Виграшна ставка була зроблена на точці продажу лотерейних білетів “М.С.Л.”, що розташувалась у ТРЦ “Караван” на вулиці Нижньодніпровська, 17.

У своїй ігровій картці переможець скористався системною ставкою. Загальна вартість його чека склала 140 гривень. При цьому, мінімальна вартість однієї гри — 5 гривень. Наразі цей виграш є найбільшим серед усіх лотерейних виграшів України у 2017 році.

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