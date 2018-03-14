В Канаде на поддержку отрасли виноделия выделят 150 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В этом месяце правительство Британской Колумбии (Канада) выделит 150 тыс. долл. для поддержки винодельческой отрасли провинции. Об этом заявила министр туризма, искусств и культуры провинции Лиза Бире, передает УНН со ссылкой на Kelowna Now.
Таким образом власти протягивают руку помощи отрасли виноделия провинции, заявила министр.
"Наше правительство запускает новую кампанию в размере 150 тыс. долл. для продвижения винного и пищевого туризма, для немедленного решения проблем, которые накопились в винных регионах провинции", - подчеркнула Л.Бире.
Также в мае текущего года планируется создать специальный Совет по взаимодействию с туризмом. В рамках работы подразделения туристы смогут пройти винные и кулинарные курсы.
"Главная цель и задача Совета - укрепить туристическую индустрию страны", - говорится в сообщении.
В Украине тем временем представители винной отрасли просят понимания и поддержки у государства. По данным участников рынка, сегодня на украинских производителей вина оказывается непомерное налоговое давление. Негативное влияние на отрасль оказывает также высокая ставка налога на земельные участки под многолетними насаждениями винограда.
Вместе с тем, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену.
"Отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы для развития и выхода на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики - наша винная отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например, представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого нужно время и понимание со стороны регуляторов рынка", - подчеркнула она.