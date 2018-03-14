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У Канаді на підтримку галузі виноробства виділять 150 тис. доларів

У Канаді на підтримку галузі виноробства виділять 150 тис. доларів

Київ • УНН

 • 10141 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Цього місяця уряд Британської Колумбії (Канада) виділить 150 тис. дол. для підтримки виноробної галузі провінції. Про це заявила міністр туризму, мистецтв і культури провінції Ліза Біре, передає УНН з посиланням на Kelowna Now.

У такий спосіб влада простягає руку допомоги галузі виноробства провінції, заявила міністр.

"Наш уряд запускає нову кампанію обсягом 150 тис. дол. Для просування винного і харчового туризму, для негайного вирішення проблем, які накопичилися у винних регіонах провінції", - підкреслила Л.Біре.

Також у травні поточного року планується створити спеціальну Раду із взаємодії з туризмом. У рамках роботи підрозділу туристи зможуть пройти винні та кулінарні курси.

"Головна мета і завдання Ради - зміцнити туристичну індустрію країни", - йдеться в повідомленні.

В Україні тим часом представники винної галузі просять розуміння і підтримки у держави. За даними учасників ринку, сьогодні на українських виробників вина здійснюється непомірний податковий тиск. Негативним впливом на галузь виявляється також висока ставка податку на земельні ділянки під багаторічними насадженнями винограду.

Разом з тим, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, вітчизняне виноробство має добрі шанси виходу на міжнародну арену.

"Зазначу, що вітчизняне виноробство має хороші шанси для розвитку та виходу на міжнародну арену. У разі державної підтримки цього процесу хоча б на рівні тієї ж податкової політики - наша винна галузь може конкурувати за споживача і з грузинським, і з італійським виробником. Деякі наші вина за якістю вже не поступаються "іноземцям". "Коктебель", наприклад, представляє досить якісні сортові вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Тому експерти, дійсно, сходяться на думці, що цей ринок "приречений" на успіх, проте для цього потрібен час і розуміння з боку регуляторів ринку", - підкреслила вона.

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