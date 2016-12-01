В Каменце-Подольском начались сборы командиров ВЧ со всей Украины

Как передает корреспондент УНН, командиры воинских частей из всех уголков Украины - полковники и генералы ВСУ "сели за парты".

В течение трех дней более 100 военнослужащих командного состава будут изучать теорию и практику действий подразделений оперативного обеспечения по пяти направлениям - радиоэлектронной борьбы, инженерного обеспечения, радиационной химической биологической защиты, топографического и метеорологического обеспечения.

Взрывы, дымовые завесы, работа кинологических расчетов и взрывотехников - все это происходит на полигоне 48-й инженерной бригады Главного управления оперативного обеспечения ВСУ, которую год назад создали в Каменец-Подольском.