У Кам'янці-Подільському розпочались збори командирів ВЧ з усієї України
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 грудня. УНН. На базі 48-ї інженерної бригади ГУ оперативного забезпечення Збройних Сил України зібралося близько 100 командирів і начальників ВЧ ЗСУ. Тут відбуваються теоретично-практичні збори щодо координації та обміну досвідом за напрямком оперативного забезпечення ЗСУ, передає кореспондент УНН.
Як передає кореспондент УНН, командири військових частин зі всіх куточків України - полковники і генерали ЗСУ "сіли за парти".
Протягом трьох днів понад 100 військовослужбовців командного складу вивчатимуть теорію і практику дій підрозділів оперативного забезпечення за п'ятьма напрямками - радіоелектронної боротьби, інженерного забезпечення, радіаційного хімічного біологічного захисту, топографічного та метеорологічного забезпечення.
Вибухи, димові завіси, робота кінологчних розрахунків і вибухотехників - все це відбувається на полігоні 48-ї інженерної бригади головного управління оперативного забезпечення ЗСУ, яку рік тому створили у Кам'янець-Подільському.