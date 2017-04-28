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В Кабмине разъяснили, как будет происходить выплата сэкономленных субсидий

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Выплата части сэкономленных субсидий в виде "живых" денег будет происходить на основании заявления гражданина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

В Кабмине разъяснили, как будет происходить выплата сэкономленных субсидий

Так отмечается, что решение Правительства от 26.04.2017р. о внесении изменений в некоторые Постановления КМУ, в том числе в № 848 “Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива”, предусматривает четкий алгоритм монетизации части сэкономленных жилых субсидий.

Согласно документу Правительственный проект монетизации части сэкономленных субсидий предусматривает денежную выплату энергосберегающим семьям — эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

К 1 июля 2017 предприятия-производители или предприятия-исполнители услуг по газо- и электроснабжения в бумажном и электронном виде должны предоставить структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения списки энергосберегающих субсидиантив с указанием суммы неиспользованной государственной помощи.

Субсидиантам, которые вели энергоэффективное домохозяйство, для получения средств необходимо будет с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которой будет осуществляться выплата денежного вознаграждения за энергоэффективность.

Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может отслеживать в своей платежке или путем обращения к поставщику газа или электроэнергии, если они используются для отопления.

Открытие счета в банке, как и выбор самой уполномоченного банковского учреждения, через которые проводятся выплаты социальных пособий и пенсий, осуществляется субсидиантом самостоятельно. На момент подачи заявления счет в банке должен быть уже открытым. Также постановлением предусмотрена выплата через отделения почтовой связи ПАО “Укрпочта”.

Согласно статье 165.1.1 Налогового кодекса Украины, субсидия, независимо от вида в котором она выплачивается, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога. Поэтому монетизация части сэкономленных субсидий никоим образом не влияет на процесс декларирования, а полученная от государства сумма не должна указываться в Декларации о доходах граждан.

Как сообщал УНН, в правительстве разъяснили концепцию монетизации субсидий.

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