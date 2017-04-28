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У Кабміні роз’яснили, як відбуватиметься виплата зекономлених субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Виплата частини зекономлених субсидій у вигляді "живих" грошей відбуватиметься на підставі заяви громадянина, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

У Кабміні роз’яснили, як відбуватиметься виплата зекономлених субсидій

Так зазначається, що рішення Уряду від 26.04.2017р. про внесення змін до деяких Постанов КМУ, в тому числі до № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, передбачає чіткий алгоритм монетизації частини зекономлених житлових субсидій.

Відповідно до документа Урядовий проект монетизації частини зекономлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам — еквівалент вартості зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу.

До 1 липня 2017 року підприємства-виробники чи підприємства-виконавці послуг з газо-, та електропостачання в паперовому та електронному вигляді повинні надати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення списки енергоощадних субсидіантів із зазначенням суми невикористаної державної допомоги.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогосподарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціального захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність.

Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення.

Відкриття рахунку в банку, як і вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим. Також постановою передбачено виплату через відділення поштового зв’язку ПАТ “Укрпошта”.

Згідно зі статтею 165.1.1 Податкового кодексу України, субсидія, незалежно від вигляду в якому вона виплачується, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій жодним чином не впливає на процес декларування, а отримана від держави сума не повинна зазначатися у Декларації про доходи громадян.

Як повідомляв УНН, в уряді роз’яснили концепцію монетизації субсидій.

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