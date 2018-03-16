В Кабмине разработали план на случай снегопадов и наводнений

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разработали план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные новости во время ухудшения погодных условий, а также наводнения и льда. Об этом сказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно критического ухудшения погодных условий в Украине с 17 марта, передает УНН.