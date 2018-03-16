В Кабмине разработали план на случай снегопадов и наводнений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разработали план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные новости во время ухудшения погодных условий, а также наводнения и льда. Об этом сказал председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно критического ухудшения погодных условий в Украине с 17 марта, передает УНН.
"ГСЧС разработан план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации во время схода льда и наводнения", - рассказал он.
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По словам Чечеткина, планом предусматривается создание 8 районов оперативного реагирования, каждый из которых имеет свои особенности по паводковой обстановки.
"По каждому району оперативного реагирования сформирована межведомственная оперативная группировка сил общей численностью 43 тыс. человек личного состава и более 9 тыс. единиц техники ГСЧС, Госводагентства, Укравтодора, Минэнергоугля, Нацполиции, Нацгвардии, Минобороны", - сказал он.
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Председатель ГСЧС также рассказал, что во время наводнения и схода льда основные усилия межведомственной группировки сил будут сосредоточены на спасение людей, эвакуации имущества, доставки продуктов питания, медикаментов, откачки воды из подтопленных зданий, отводе воды, укреплении дамб и тому подобное.