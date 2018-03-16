У Кабміні розробили план на випадок снігопадів і повеней

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розробили план протидії загрозам та реагування на надзвичайні новини під час погіршення погодних умов, а також сходження повені та криги. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо критичного погіршення погодних умов в Україні з 17 березня, передає УНН.