У Кабміні розробили план на випадок снігопадів і повеней

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розробили план протидії загрозам та реагування на надзвичайні новини під час погіршення погодних умов, а також сходження повені та криги. Про це сьогодні сказав голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо критичного погіршення погодних умов в Україні з 17 березня, передає УНН.

“ДСНС розроблено план протидії загрозам і реагування на надзвичайній ситуації під час сходження криги і пропуску повені”, — розповів він.

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За словами Чечоткіна, планом передбачається утворення 8 районів оперативного реагування, кожен з яких має свої особливості щодо повеневої обстановки.

“По кожному району оперативного реагування сформовано міжвідомче оперативне угруповання сил загальною чисельністю 43 тис. чоловік особового складу і понад 9 тис. одиниць техніки від ДСНС, Держводагентства, Укравтодору, Міненерговугілля, Нацполіції, Нацгвардії, Міноборони”, — сказав він.

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Голова ДСНС також розповів, що під час попуску повені і сходження криги основні зусилля міжвідомчого угруповання сил будуть зосереджені на рятування людей, евакуації майна, доставці продуктів харчування, медикаментів, відкачуванні води з підтоплених будівель, відведенні води, укріпленні дамб тощо.

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