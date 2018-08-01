В Кабмине рассказали, какую зарплату получают вице-премьеры

По информации КМУ, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив фактически получил в июне 35 тыс. 847,37 грн заработной платы. При этом ему было начисленная зарплата в сумме 44 тыс. 530,9 грн. Его должностной оклад составляет 12 тыс. 679,25 грн, надбавка за выслугу лет - 3 тыс. 803,78 грн, надбавка за интенсивность труда - 10 тыс. 777,36 грн, индексация дохода 428,17 грн, премия - 3 тыс. 169,81 грн, зарплата за время командировки - 13 тыс. 672,53 грн. Из него было вычислено налогов на сумму 8 тыс. 683,53 грн.

Реальная зарплата вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко в июне составила 24 тыс. 611,95 грн. Всего ему насчитали 43 тыс. 617,33 грн, из которых должностной оклад - 15 тыс. 325,37 грн, надбавка за выслугу лет - 3 тыс. 218,33 грн, надбавка за интенсивность труда - 13 тыс. 026,56 грн, индексация дохода - 406,63 грн, премия - 7 тыс. 977,39 грн, зарплата за время отпуска - 1 тыс. 487,38 грн, зарплата за время командировки - 2 тыс. 175,67 грн. Из начисленной заработной платы с вице-премьера вычислили чуть больше 19 тыс. грн. В частности, он перечислил на благотворительные взносы 10,5 тыс. грн.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко на руки получил в июне 35 тыс. 058,43 грн. Ему насчитали зарплату в сумме 43 тыс. 550,85 грн, из которой оклад - 15 тыс. 289,31 грн, надбавка за выслугу лет - 7 тыс. 644,66 грн, надбавка за интенсивность труда - 12 тыс. 995,91 грн, индексация дохода - 385,08 грн, премия - 4 тыс. 281,01 грн. С начисленной суммы вычислили 8 тыс. 492,42 грн налогов.

Вице-премьеру Владимиру Кистиону насчитали в июне 43 тыс. 841,82 грн, но после уплаты всех налогов он получил 35 тыс. 292,67 грн. В частности, должностной оклад чиновника составил 11 тыс. 120,7 грн, надбавка за выслугу лет - 3 тыс. 025,06 грн, надбавка за интенсивность труда - 9 тыс. 452,67 грн, индексация дохода - 428,17 грн, премия - 4 тыс. 424,95 грн, заработная плата за время командировки - 15 тыс. 390,18 грн. Из начисленной заработной платы с Кистиона вычислили 8 тыс. 549,16 грн налогов.

В июне вице-премьер-министру Павлу Розенко начислили заработную плату в сумме 43 тыс. 801,09 грн. Его оклад - 16 тыс. 144,65 грн, надбавка за выслугу лет - 8 тыс. 072,33 грн, надбавка за интенсивность труда - 13 тыс. 722,95 грн, индексация дохода - 428,17 грн, премия - 3 тыс. 228,94 грн, зарплата за время командировки - 2 тыс. 204,05 грн. И после уплаты всех налогов (8 тыс. 541,21 грн) Розенко реально получил 35 тыс. 259,88 грн.

Вице-премьер-министру по вопросам европейской интеграции и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в июне насчитали 44 тыс. 434,9 грн заработной платы. Ее должностной оклад составляет 8 тыс. 661,67 грн, надбавка за выслугу лет - 779,55 грн, надбавка за интенсивность труда - 7 тыс. 362,42 грн, индексация дохода - 428,17 грн, премия - 5 тыс. 172,43 грн и заработная плата за время командировки - 22 тыс. 030,66 грн. Из начисленной суммы Климпуш-Цинцадзе оплатила 8 тыс. 664,81 грн налогов и реально получила в июне 35 тыс. 770,09 грн.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман за июль 2018 года получил с учетом уплаты всех налогов заработную плату в сумме 29 тыс. 885,95 грн.