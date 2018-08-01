У Кабміні розповіли, яку зарплату отримують віце-прем'єри

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Віце-прем’єр-міністри України у червні 2018 року отримали заробітну плату у межах 35 тис. грн після сплати податків, крім віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, зарплата якого становила 24,6 тис. грн. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України у відповіді на інформаційний запит УНН.

За інформацією КМУ, перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів фактично отримав у червні 35 тис. 847,37 грн заробітної плати. При цьому йому було нарахована зарплата у сумі 44 тис. 530,9 грн. Його посадовий оклад становить 12 тис. 679,25 грн, надбавка за вислугу років – 3 тис. 803,78 грн, надбавка за інтенсивність праці – 10 тис. 777,36 грн, індексація доходу 428,17 грн, премія – 3 тис. 169,81 грн, зарплата за час відрядження – 13 тис. 672,53 грн. З нього було вирахувано податків на суму 8 тис. 683,53 грн.

Реальна зарплата віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка у червні становила 24 тис. 611,95 грн. Загалом посадовцю нарахували 43 тис. 617,33 грн, з якмх посадовий оклад – 15 тис. 325,37 грн, надбавка за вислугу років - 3 тис. 218,33 грн, надбавка за інтенсивність праці – 13 тис. 026,56 грн, індексація доходу – 406,63 грн, премія – 7 тис. 977,39 грн, зарплата за час відпустки – 1 тис. 487,38 грн, зарплата за час відрядження - 2 тис. 175,67 грн. З нарахованої зарплати з віце-прем’єра вирахували трохи більше 19 тис. грн. Зокрема, він перерахував на благодійні внески 10,5 тис. грн.

Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко на руки отримав у червні 35 тис. 058,43 грн. Йому нарахували зарплату у сумі 43 тис. 550,85 грн, з якої оклад – 15 тис. 289,31 грн, надбавка за вислугу років - 7 тис. 644,66 грн, надбавка за інтенсивність праці – 12 тис. 995,91 грн, індексація доходу – 385,08 грн, премія – 4 тис. 281,01 грн. З нарахованої суми вирахували 8 тис. 492,42 грн податків.

Віце-прем’єру Володимиру Кістіону нарахували у червні 43 тис. 841,82 грн, але після сплати всіх податків він отримав 35 тис. 292,67 грн. Зокрема, посадовий оклад посадовця становив 11 тис. 120,7 грн, надбавка за вислугу років 3 тис. 025,06 грн, надбавка за інтенсивність праці – 9 тис. 452,67 грн, індексація доходу – 428,17 грн, премія – 4 тис. 424,95 грн, заробітна плата за час відрядження – 15 тис. 390,18 грн. З нарахованої зарплати з Кістіона вирахували 8 тис. 549,16 грн податків.

У червні віце-прем’єр-міністру Павлу Розенку нарахували заробітну плату у сумі 43 тис. 801,09 грн. Його оклад – 16 тис. 144,65 грн, надбавка за вислугу років - 8 тис. 072,33 грн, надбавка за інтенсивність праці – 13 тис. 722,95 грн, індексація доходу – 428,17 грн, премія – 3 тис. 228,94 грн, зарплата за час відрядження – 2 тис. 204,05 грн. І після сплати всіх податків (8 тис. 541,21 грн) Розенко реально отримав 35 тис. 259,88 грн.

Віце-прем’єр-міністру з питань європейської інтеграції та євроатлантичної інтеграції України Іванні Климпуш-Цинцадзе у червні нарахували 44 тис. 434,9 грн заробітної плати. ЇЇ посадовий оклад становить 8 тис. 661,67 грн, надбавка за вислугу років – 779,55 грн, надбавка за інтенсивність праці – 7 тис. 362,42 грн, індексація доходу – 428,17 грн, премія – 5 тис. 172,43 грн та заробітна плата за час відрядження – 22 тис. 030,66 грн. З нарахованої суми Климпуш-Цинцадзе сплатила 8 тис. 664,81 грн податків й реально отримала у червні 35 тис. 770,09 грн.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман за липень 2018 року отримав з урахуванням сплати усіх податків заробітну плату у сумі 29 тис. 885,95 грн. 

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