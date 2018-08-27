В Кабмине рассказали о шагах для закрепления в Конституции курса на ЕС и НАТО

"Изменение в законах в контексте евроатлантической интеграции уже есть - это в прошлом году изменения закона "об основах внутренней и внешней политики", именно по части членства в НАТО нашего государства. Это уже послужило толчком к тому, чтоб в НАТО восприняли Украину как страну, которая стремится к членству в НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос относительно того, каких практических изменений ждать от законопроекта о закреплении в Конституции Украины стремлений к вступлению в ЕС и НАТО.

По словам Генсека, в Альянсе это отобразили в документах и информационных источниках, в том числе присвоением Украине статуса страны-аспиранта.



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"На самом деле не нужно придавать значения этому статусу, по сколько это очень техническая вещь. Ничего от этого не меняется, кроме усиленного режима работы правительства и всех органов власти", - добавил руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО.

"В Конституцию если и будут вносить изменения, то это, скорее всего, будет дорожная карта того, каким образом двигаться Украине в направлении членства в Альянсе: распределения полномочий и т.п., нашу домашнюю работу", - подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что до открытия осенней сессии ВР, которая запланирована на 4 сентября, будет зарегистрирован законопроект о закреплении в Конституции Украины стремлений к вступлению в ЕС и НАТО.