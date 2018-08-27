У Кабміні розповіли про кроки для закріплення в Конституції курсу на ЄС і НАТО

"Зміна в законах в контексті євроатлантичної інтеграції вже є - це в минулому році зміни закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", саме по частині членства в НАТО нашої держави. Це вже стало поштовхом до того, щоб в НАТО сприйняли Україну як країну, яка прагне до членства в НАТО", - сказав він, відповідаючи на питання щодо того, яких практичних змін чекати від законопроекту про закріплення в Конституції України прагнень до вступу в ЄС і НАТО.

За словами Генсека, в Альянсі це відобразили в документах та інформаційних джерелах, в тому числі присвоєнням Україні статусу країни-аспіранта.



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"Насправді не потрібно надавати значення цьому статусу, по скільки це дуже технічна річ. Нічого від цього не змінюється, крім посиленого режиму роботи уряду і всіх органів влади", - додав керівник Управління з питань співробітництва з НАТО.

"У Конституції якщо і будуть вносити зміни, то це, швидше за все, буде дорожня карта того, яким чином рухатися Україні в напрямку членства в Альянсі: розподілу повноважень і т.п., нашу домашню роботу", - підкреслив він.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що до відкриття осінньої сесії ВР, яка запланована на 4 вересня, буде зареєстрований законопроект про закріплення в Конституції України прагнень до вступу в ЄС і НАТО.