В Гватемале один из самых активных вулканов начал извержение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Гватемале власти объявили об "оранжевом" уровне опасности из-за начала извержения одного из самых активных вулканов страны Фуэго, эвакуированы более 300 человек. Об этом сообщает агентство EFE, передает УНН.
Согласно сообщению представителей управления по борьбе со стихийными бедствиями, предупреждения об эвакуации из-за извержения вулкана Фуэго касается провинций Сакатепекес, Чимальтенанго и Эскуинтла.
Также сообщается, что 330 человек были эвакуированы.
Отмечается, что вулкан Фуэго активен с 1999 года и в этом году вспыхивает уже в четвертый раз. Но впервые в 2017 году людей, живущих вблизи вулкана, были эвакуированы.
Как сообщает агентство, в 10 школах были прекращены занятия в Эскуинтле.
Напомним, 3 апреля Национальный институт геофизики и вулканологии Италии из-за извержения вулкана Этна объявил на юге Италии "оранжевый" уровень опасности.