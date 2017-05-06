У Гватемалі один з найактивніших вулканів почав виверження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Гватемалі влада оголосила про "помаранчевий" рівень небезпеки через початок виверження одного із найактивніших вулканів країни Фуего, евакуйовано більше 300 людей. Про це повідомляє агентство EFE, передає УНН.
Згідно з повідомленням представників управління по боротьбі з стихійними лихами, попередження про евакуацію через виверження вулкана Фуего стосується провінцій Сакатепекес, Чімальтенанго і Ескуінтла.
Також повідомляється, що 330 осіб були евакуйовані.
Зазначається, що вулкан Фуего активний з 1999 року і в цьому році спалахує вже вчетверте. Але вперше в 2017 році людей, що живуть поблизу вулкана, було евакуйовано.
Як повідомляє агенція, в 10 школах були припинені заняття в Ескуінтлі.
Нагадаємо, 3 квітня Національний інститут геофізики і вулканології Італії через виверження вулкану Етна оголосив на півдні Італії "помаранчевий" рівень небезпеки.