В Гватемале фотограф зафиксировал момент, когда молния попала на вершину кратера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Уникальную фотографию, которая демонстрирует как мощная молния бьет в вершину кратера Волкан-де-Аґуа, удалось сделать фотографу Серхио Монтафару. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.
На фотографии видно как электрический разряд ударил в две антенны связи, установленные на самой вершине кратера вулкана Волкан-де-Агуа (высота 3761 метр) в Гватемале.
Кроме того, это зрелищное фото прокомментировали эксперты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Они отметили, что внутренние воздушные потоки вызывают столкновения ледяных частиц внутри облаков, в результате чего электрические заряды разделяются между верхней и нижней частями облаков. В результате из облака прорастают быстрые электрические заряды и их называют молниями. По данным NASA ежемесячно по всему миру происходит около 6000 молний.
Напомним, американский фотограф делает завораживающие снимки природы.