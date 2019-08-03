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У Гватемалі фотограф зафіксував мить, коли блискавка потрапила на вершину кратера

Київ • УНН

 • 15186 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Унікальну фотографію, яка демонструє як потужна блискавка б’є у вершину кратера Волкан-де-Аґуа, вдалося зробити фотографу Серхіо Монтафару. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.

На фотографії видно як електричний розряд ударив у дві антени зв’язку, встановлені на самій вершині кратера вулкана Волкан-де-Аґуа (висота 3761 метр) у Гватемалі.

Окрім того, це видовищне фото прокоментували експерти Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA). Вони зазначили, що внутрішні повітряні потоки викликають зіткнення крижаних частинок всередині хмар, внаслідок чого електричні заряди розділяються між верхньою та нижньою частинами хмар. Як результат з хмари проростають швидкі електричні заряди і їх називають блискавками. За даними NASA щомісяця по всьому світу трапляється близько 6000 блискавок.

Нагадаємо, американський фотограф робить заворожуючі знімки природи.

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