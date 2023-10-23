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В общежитии в Полтаве нашли тела трех мужчин и девушки в общежитии

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. В общежитии в Полтаве нашли мертвыми трех мужчин и одну девушку. Полиция открыла производство, передает УНН со ссылкой на Национальную полицию в Полтавской области.

В общежитии в Полтаве нашли тела трех мужчин и девушки в общежитии

Цитата

«В полицию Полтавщины 23 октября около 17:00 поступило сообщение от медиков, что в Киевском районе областного центра в одной из комнат общежития обнаружены тела четырех жильцов», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время первоочередных следственных и оперативных мероприятий было установлено, что умершими являются трое мужчин (двум из них 22 года, а одному – 23) и 18-летняя девушка.

«При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на телах умерших не обнаружено. Для установления причины смерти их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу», - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, как предусматривает процедура в подобных случаях.

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