У гуртожитку в Полтаві знайшли тіла трьох чоловіків та дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У гуртожитку в Полтаві знайшли мертвими трьох чоловіків та одну дівчину. Поліція відкрила провадження, передає УНН із посиланням на Національну поліцію в Полтавській області.
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«До поліції Полтавщини 23 жовтня близько 17:00 надійшло повідомлення від медиків, що в Київському районі обласного центру в одній із кімнат гуртожитку виявлено тіла чотирьох мешканців», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що під час першочергових слідчих та оперативних заходів було встановлено, що померлими є троє чоловіків (двом із них 22 роки, а одному – 23) та 18-річна дівчина.
«Під час візуального огляду ознак насильницької смерті на тілах померлих не виявлені. Для встановлення причини смерті їхні тіла направлені на судово-медичну експертизу», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, за даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, як передбачає процедура в подібних випадках.
Доповнення
На Київщині біля високовольтної вежі знайшли тіло підлітка: попередня причина загибелі - самогубство.