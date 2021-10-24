В Грузии опровергли слова врача о возможной госпитализации Саакашвили

Цитата

“Я выслушал комментарий Николоза Кипшидзе, согласно которому на встрече со мной якобы говорилось о переводе Саакашвили в клинику гражданского сектора, и якобы мы обсуждали это. С полной ответственностью заявляю, что это ложь”, — написал Брегадзе.

По его словам, на встрече с группой врачей он обсуждал многие вопросы, кроме перевода экс-президента Грузии в гражданскую клинику. “У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим потом”, — подытожил министр.

Контекст

Ранее Кипшидзе сообщил, что группа врачей, сформированная Министерством здравоохранения Грузии, рекомендует перевести Саакашвили из тюрьмы в высокопрофильное медучреждение. “Комиссия единогласно решила, что в случае необходимости его нужно перевести в высокопрофильную больницу. Саакашвили, мы, лично я придерживаемся той позиции, что его перевод в тюремную больницу равнозначен убийству”, — сказал Кипшидзе (цитата по Newsgeorgia).

Он отметил, что состояние политика удовлетворительное, но может ухудшиться в любую минуту.

О необходимости перевода Саакашвили, продолжает голодовку в тюрьме более 20 дней, в больницу говорил один из медиков Зураб Пагава, посетивший политика. “Ничего страшного сейчас нет, но в ближайшие часы, дни могут возникнуть серьезные осложнения”, — сказал он, отметив, что не знает, транспортируют Саакашвили в тюремную больницу или в обычную клинику.

Напомним

Накануне третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили оказали медицинскую помощь в 12-й пенитенциарном учреждении Рустави. Как заявил журналистам личный врач Саакашвили Кипшидзе, один из параметров в анализе крови Саакашвили изменился, и врачи приняли решение сделать ему переливание.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили, который был задержан в Грузии 1 октября, впоследствии отказался от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного. В ответ министерство здравоохранения страны созвало группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований.

Кроме Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.