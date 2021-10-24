У Грузії спростували слова лікаря про можливу госпіталізацію Саакашвілі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 20482 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 86548 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 133182 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 117564 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 125237 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 90954 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77938 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 172428 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87774 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 268590 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 46278 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 44716 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 52435 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 16999 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 33543 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 137879 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 172455 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 268614 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 437820 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 425187 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29482 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 35160 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35759 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36910 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86593 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

У Грузії спростували слова лікаря про можливу госпіталізацію Саакашвілі

Київ • УНН

 • 13762 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що не обговорював з особистим лікарем експрезидента республіки Міхеїла Саакашвілі Ніколозом Кіпшидзе його переведення до цивільної клініки. Про це він написав у Facebook, передає УНН.

У Грузії спростували слова лікаря про можливу госпіталізацію Саакашвілі

Цитата

“Я вислухав коментар Ніколоза Кипшидзе, відповідно до якого на зустрічі зі мною нібито йшлося про переведення Саакашвілі в клініку громадянського сектора, і нібито ми обговорювали це. З повною відповідальністю заявляю, що це брехня”, — написав Брегадзе.

За його словами, на зустрічі з групою лікарів він обговорював багато питань, крім переведення експрезидента Грузії в цивільну клініку. “У брехні короткі ноги. Про решту поговоримо потім”, — підсумував міністр.

Контекст

Раніше Кіпшидзе повідомив, що група лікарів, сформована Міністерством охорони здоров’я Грузії, рекомендує перевести Саакашвілі з в’язниці до високопрофільної медустанови. “Комісія одноголосно вирішила, що в разі потреби його потрібно перевести в високопрофільні лікарню. Саакашвілі, ми, особисто я дотримуємося тієї позиції, що його переведення в тюремну лікарню рівнозначне вбивству”, — сказав Кіпшидзе (цитата по Newsgeorgia).

Він зазначив, що стан політика задовільний, але може погіршитися в будь-яку хвилину.

Про необхідність переведення Саакашвілі, який продовжує голодування в тюрмі понад 20 днів, в лікарню говорив один з медиків Зураб Пагава, що відвідав політика. “Нічого страшного зараз немає, але в найближчі години, дні можуть виникнути серйозні ускладнення”, — сказав він, зазначивши, що не знає, чи транспортують Саакашвілі в тюремну лікарню або в звичайну клініку.

Нагадаємо

Напередодні третьому президентові Грузії Міхеїла Саакашвілі надали медичну допомогу у 12-й пенітенціарній установі Руставі. Як заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові Саакашвілі змінився, і лікарі прийняли рішення зробити йому переливання.

Повернення Саакашвілі до Грузії

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68