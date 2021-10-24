У Грузії спростували слова лікаря про можливу госпіталізацію Саакашвілі

Цитата

“Я вислухав коментар Ніколоза Кипшидзе, відповідно до якого на зустрічі зі мною нібито йшлося про переведення Саакашвілі в клініку громадянського сектора, і нібито ми обговорювали це. З повною відповідальністю заявляю, що це брехня”, — написав Брегадзе.

За його словами, на зустрічі з групою лікарів він обговорював багато питань, крім переведення експрезидента Грузії в цивільну клініку. “У брехні короткі ноги. Про решту поговоримо потім”, — підсумував міністр.

Контекст

Раніше Кіпшидзе повідомив, що група лікарів, сформована Міністерством охорони здоров’я Грузії, рекомендує перевести Саакашвілі з в’язниці до високопрофільної медустанови. “Комісія одноголосно вирішила, що в разі потреби його потрібно перевести в високопрофільні лікарню. Саакашвілі, ми, особисто я дотримуємося тієї позиції, що його переведення в тюремну лікарню рівнозначне вбивству”, — сказав Кіпшидзе (цитата по Newsgeorgia).

Він зазначив, що стан політика задовільний, але може погіршитися в будь-яку хвилину.

Про необхідність переведення Саакашвілі, який продовжує голодування в тюрмі понад 20 днів, в лікарню говорив один з медиків Зураб Пагава, що відвідав політика. “Нічого страшного зараз немає, але в найближчі години, дні можуть виникнути серйозні ускладнення”, — сказав він, зазначивши, що не знає, чи транспортують Саакашвілі в тюремну лікарню або в звичайну клініку.

Нагадаємо

Напередодні третьому президентові Грузії Міхеїла Саакашвілі надали медичну допомогу у 12-й пенітенціарній установі Руставі. Як заявив журналістам особистий лікар Саакашвілі Кіпшидзе, один з параметрів в аналізі крові Саакашвілі змінився, і лікарі прийняли рішення зробити йому переливання.

Повернення Саакашвілі до Грузії

Саакашвілі, затриманий в Грузії 1 жовтня, відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув’язненого. У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров’я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму — учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих невдовзі після поміщення Саакашвілі до в’язниці. Був складений новий план досліджень.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.