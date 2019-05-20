В "Игре престолов" заметили новый киноляп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В финальной, шестой, серии сериала "Игра престолов" заметили две пластиковые бутылки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNET.
Так, пластиковую бутылку заметили под стулом Семвелла Тарли. А вторую нашли рядом с Сэром Давосом.
Напомним, что в 4-м эпизоде 8 сезона сериала "Игры престолов" в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, якобы, похожим на Starbucks. Фанаты распространили в соцсетях кадры с киноляпом комментируя эту чашку как напиток со Starbucks.
По оценкам генерального директора по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс Starbucks через несколько дней после инцидента получила бесплатную рекламу в размере 2,3 миллиарда долларов
Как сообщал УНН ранее, стало известно, чем закончилась "Игра престолов".