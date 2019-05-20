У "Грі престолів" помітили новий кіноляп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У фінальній, шостій, серії серіалу "Гра престолів" помітили дві пластикові пляшки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNET.
Так, пластикову пляшку помітили під стільцем Семвелла Тарле. А другу знайшли поруч з сером Девісом.
Нагадаємо, що в 4-му епізоді 8 сезону серіалу "Гра престолів" в кадрі з'явилася одноразова чашка для кави з логотипом, нібито, схожим на Starbucks. Фанати поширили в соцмережах кадри з кіноляпи коментуючи цю чашку як напій зі Starbucks.
За оцінками генерального директора по маркетингу компанії Hollywood Branded Стейсі Джонс Starbucks через кілька днів після інциденту отримала безкоштовну рекламу в розмірі 2,3 мільярда доларів
Як повідомляв УНН раніше, стало відомо, чим закінчилася "Гра престолів".