В Греции обнаружены подозрительные посылки, адресованные политикам ЕС

По данным полиции, в посылках было обнаружено взрывной механизм, похожий на тот, что был внутри присланной из Греции посылки, которая взорвалась в руках сотрудницы в офисе Международного валютного фонда в Париже 16 марта. В результате взрыва женщина получила легкие травмы рук и лица.

Стоит отметить, что ранее, 15 марта, посылка со взрывчатым веществом была обнаружена в федеральном министерстве финансов ФРГ в Берлине. Специалисты технико-криминалистического института доставили опасную находку на участок для производства взрывов на окраине Берлина и изучили ее. Как выяснилось, в коробке находился предохранитель и смесь, которую используют для производства пиротехнических средств. Она должна взорваться при открытии посылки.