У Греції виявлені підозрілі посилки, адресовані політикам ЄС

За даними поліції, в посилках був виявлений вибуховий механізм, схожий на той, що був всередині присланої з Греції посилки, що вибухнула в руках співробітниці в офісі Міжнародного валютного фонду в Парижі 16 березня. Внаслідок вибуху жінка отримала легкі травми рук та обличчя.

Варто зазначити, що раніше, 15 березня, посилка з вибуховою речовиною була виявлена у федеральному міністерстві фінансів ФРН в Берліні. Фахівці техніко-криміналістичного інституту доставили небезпечну знахідку на ділянку для виробництва вибухів на околиці Берліна і вивчили її. Як з’ясувалося, в коробці знаходився запобіжник і суміш, яку використовують для виробництва піротехнічних засобів. Вона мала б вибухнути при відкритті посилки.