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У Греції виявлені підозрілі посилки, адресовані політикам ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Поліція Греції виявила на пошті в Афінах вісім посилок, які можуть містити вибухові речовини. Посилки були адресовані “чиновникам в європейських країнах”, повідомляє УНН з посиланням на AFP.

За даними поліції, в посилках був виявлений вибуховий механізм, схожий на той, що був всередині присланої з Греції посилки, що вибухнула в руках співробітниці в офісі Міжнародного валютного фонду в Парижі 16 березня. Внаслідок вибуху жінка отримала легкі травми рук та обличчя.

Варто зазначити, що раніше, 15 березня, посилка з вибуховою речовиною була виявлена у федеральному міністерстві фінансів ФРН в Берліні. Фахівці техніко-криміналістичного інституту доставили небезпечну знахідку на ділянку для виробництва вибухів на околиці Берліна і вивчили її. Як з’ясувалося, в коробці знаходився запобіжник і суміш, яку використовують для виробництва піротехнічних засобів. Вона мала б вибухнути при відкритті посилки.

 

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