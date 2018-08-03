В Греции поезд врезался в здание: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В греческом городе Лариса пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате инцидента две женщины получили травмы. Обе травмированных госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ekathimerini.
По предварительным сообщениям, инцидент произошел после того, как были переведены стрелки, в результате чего поезд изменил направление движения.
Напомним, в Перу меньшей мере 5 человек получили ранения, двое из них - тяжелые, в результате столкновения двух поездов, направлявшихся в древний город инков Мачу-Пикчу.
Как сообщал УНН, под колесами поезда погиб мужчина. Инцидент произошел ночью 29 июля у железнодорожной станции "Сартана сортировочная", что в Кальмиусском районе Мариуполя.