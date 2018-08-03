У Греції потяг врізався в будівлю: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У грецькому місті Лариса пасажирський потяг зійшов з рейок, внаслідок інциденту дві жінки зазнали травм. Обох травмованих госпіталізовали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ekathimerini.
За попередніми повідомленнями, інцидент стався після того, як було переведено стрілки, внаслідок чого потяг змінив напрямок руху.
Нагадаємо, у Перу щонайменше 5 осіб отримали поранення, двоє з них - важкі, в результаті зіткнення двох поїздів, які прямували в древнє місто інків Мачу-Пікчу.
Як повідомляв УНН, під колесами потяга загинув чоловік. Інцидент стався вночі 29 липня біля залізничної станції "Сартана сортувальна", що в Кальміуському районі Маріуполя.