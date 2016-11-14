В ГПУ предостерегли о распространении фальшивого письма Ю.Луценко на имя Ю.Марушевской
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Генеральную прокуратуру Украины поступило фальшивое письмо Генпрокурора Юрия Луценко на имя начальника Одесской таможни Юлии Марушевской. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.
"Генеральная прокуратура предостерегает от возможного распространения фальшивых писем от имени ГПУ. Так, в Генпрокуратуру попало фальшивое письмо якобы с подписью Генерального прокурора Юрия Луценко с несуществующим номером и с поддельной подписью на имя начальника Одесской таможни ГФС Украины Ю.Марушевской", - написала она.
Как известно, напомнила Л.Сарган, сейчас в разгаре сезон экспорта грецкого ореха. Конкурирующие между собой компании, экспортирующие грецкие орехи с таможенной территории Украины, прибегают к фальсификации писем в контролирующие органы, чтобы убрать с рынка компании-конкуренты.
"Содержание письма, его стиль и грамматические ошибки говорят о его фальшивости. Поэтому просим внимательно ознакомиться с официальными письмами, предостерегаем от возможных фальшивок и просим представителей исполнительной власти взвешенно подходить к исполнению таких "писем", - добавила пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, начальник Одесской таможни Ю.Марушевская подала в отставку.