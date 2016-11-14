У ГПУ застерегли про розповсюдження фальшивого листа Ю.Луценка на ім’я Ю.Марушевської
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. До Генеральної прокуратури України надійшов фальшивий лист Генпрокурора Юрія Луценка на ім’я начальника Одеської митниці Юлії Марушевської. Про це написала на свої й сторінці у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Генеральна прокуратура застерігає від можливого розповсюдження фальшивих листів від імені ГПУ. Так, до Генпрокуратури потрапив фальшивий лист начебто за підписом Генерального прокурора Юрія Луценка за неіснуючим номером та з підробленим підписом на ім’я начальника Одеської митниці ДФС України Ю.Марушевської", - написала вона.
Як відомо, нагадала Л.Сарган, зараз у розпалі сезон експорту волоського горіху. Конкуруючі між собою компанії, що експортують волоські горіхи з митної території України, вдаються до фальшування листів на контролюючі органи, аби прибрати з ринку компанії-конкуренти.
"Зміст листа, його стиль та граматичні помилки говорять про його фальшивість. Тому просимо уважно ознайомлюватися із офіційними листами, застерігаємо від можливих фальшивок та просимо представників виконавчої влади виважено підходити до виконання таких "листів", - додала прес-секретар.
Як повідомляв УНН, начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку.