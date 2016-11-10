В ГПУ проведут собеседования с 12 кандидатами на должность руководителя Генинспекции 14-15 ноября - Б.Витвицкий

"Собеседования будут проходить в понедельник и вторник, 14 и 15 ноября. Их можа будет найти в публичном доступе в Интернете ", - сказал он.

Б.Витвицкий отметил, что конкурсная комиссия проведет собеседование с 12 кандидатами на должность руководителя Генинспекции, которые попали в конечный список.