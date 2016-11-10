В ГПУ проведут собеседования с 12 кандидатами на должность руководителя Генинспекции 14-15 ноября - Б.Витвицкий
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины конкурсная комиссия проведет 14 и 15 ноября собеседования с 12 кандидатами на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ, которая будет очищать ведомство от коррупционеров и предателей. Об этом сказал советник Генерального прокурора Украины Бодан Витвицкий во время всеукраинской конференции по уголовному праву и процессу, передает корреспондент УНН.
"Собеседования будут проходить в понедельник и вторник, 14 и 15 ноября. Их можа будет найти в публичном доступе в Интернете ", - сказал он.
Б.Витвицкий отметил, что конкурсная комиссия проведет собеседование с 12 кандидатами на должность руководителя Генинспекции, которые попали в конечный список.