У ГПУ проведуть співбесіди з 12 кандидатами на посаду керівника Генінспекції 14-15 листопада — Б.Витвицький
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Генеральній прокуратурі України конкурсна комісія проведе 14 та 15 листопада співбесіди з 12 кандидатами на посаду керівника Генеральної інспекції ГПУ, яка очищатиме відомство від корупціонерів і зрадників. Про це сказав радник Генерального прокурора України Бодан Витвицький під час всеукраїнської конференції з кримінального права та процесу, передає кореспондент УНН.
“Співбесіди будуть відбуватися у понеділок і вівторок, 14 і 15 листопада. Їх можа буде знайти у публічному доступі в Інтернеті”, — сказав він.
Б.Витвицький зазначив, що конкурсна комісія проведе співбесіду з 12 кандидатами на посаду керівника Генінспекції, які потрапили до кінцевого списку.