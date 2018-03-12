В ГПУ объяснили, почему приостановили дело Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины выделила в отдельное производство материалы досудебного расследования в отношении экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и остановила производство из-за направления запроса о международной правовой помощи в Нидерланды. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
Пресс-секретарь рассказала, что материалы досудебного расследования уголовного производства в отношении Саакашвили выделены из уголовного производства относительно Дангадзе на основании постановления процессуального руководителя.
Она уточнила, что выделение из уголовного производства материалов досудебного расследования "не может негативно повлиять на полноту досудебного расследования других преступлений и судебного разбирательства".
"Во время досудебного расследования 6 марта этого года компетентным органам королевства Нидерланды направлен запрос об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием подозреваемого Саакашвили. В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 280 УПК в целях экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", - сказала Сарган.
Как сообщал УНН, ГПУ приостановила дело в отношении Саакашвили.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.
Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за счет Курченко.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.