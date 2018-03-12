У ГПУ пояснили, чому призупинили справу Саакашвілі

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральна прокуратура України виокремила в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі та зупинила провадження через направлення запиту про міжнародну правовому допомогу до Нідерландів. Про це повідомила УНН прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.

Прес-секретар розповіла, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження стосовно Саакашвілі виділено з кримінального провадження по Дангадзе на підставі постанови процесуального керівника.

Вона уточнила, що виділення із кримінального провадження матеріалів досудового розслідування “не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування інших злочинів та судового розгляду”.

“Під час досудового розслідування 6 березня цього року компетентним органам королівства Нідерланди направлено запит про надання міжнародної правової допомоги для виконання процесуальних та слідчих дій за участі підозрюваного Саакашвілі. У зв’язку з чим вказане кримінальне провадження зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК з метою економії перебігу процесуальних строків досудового розслідування до отримання результатів міжнародної правової допомоги”, — сказала Сарган.

Як повідомляв УНН, ГПУ призупинила справу щодо Саакашвілі.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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