В ГПУ сообщили, кто вероятно будет руководить расследованием "великого дела Януковича"

"Кандидатура предлагается Генеральным прокурором моего заместителя, который был назначен после того, как был создан Департамент (специальных расследований - ред.), против чего я высказывал Генеральному прокурору (свои замечания - ред.), Однако он сделал по своему", - сказал он .

Напомним, в ГПУ сообщили, что с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.

В частности, создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и будут расследовать "Большое уголовное дело" по В.Януковичу и его ближайшему окружению.

Также в ведомстве добавили, что С.Горбатюк продолжает оставаться руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим Департаментом остается расследования и передача в суд дел по Майдану.