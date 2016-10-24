В ГПУ сообщили, кто вероятно будет руководить расследованием "великого дела Януковича"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что на должность руководителя вновь созданного Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями предлагается кандидатура его заместителя. Об этом он сказал в комментарии УНН.
"Кандидатура предлагается Генеральным прокурором моего заместителя, который был назначен после того, как был создан Департамент (специальных расследований - ред.), против чего я высказывал Генеральному прокурору (свои замечания - ред.), Однако он сделал по своему", - сказал он .
Напомним, в ГПУ сообщили, что с целью усовершенствования организации работы Генеральной прокуратуры реорганизован Департамент специальных расследований ГПУ.
В частности, создали Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и будут расследовать "Большое уголовное дело" по В.Януковичу и его ближайшему окружению.
Также в ведомстве добавили, что С.Горбатюк продолжает оставаться руководителем Департамента специальных расследований, в состав которого входят 56 сотрудников. За этим Департаментом остается расследования и передача в суд дел по Майдану.