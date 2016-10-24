У ГПУ повідомили, хто ймовірно керуватиме розслідуванням "великої справи В.Януковича"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що на посаду керівника новоствореного Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями пропонується кандидатура його заступника. Про це він сказав у коментарі УНН.
"Кандидатура пропонується Генеральним прокурором мого заступника, який був призначений після того, як було створено Департамент (спеціальних розслідувань – ред.), проти чого я висловлював Генеральному прокурору (свої зауваження – ред.), однак він зробив по своєму", - сказав він.
Нагадаємо, у ГПУ повідомили, що з метою удосконалення організації роботи Генеральної прокуратури реорганізовано Департамент спеціальних розслідувань ГПУ.
Зокрема, створили Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, які й будуть розслідувати "Велику кримінальну справу" стосовно В.Януковича та його найближчого оточення.
Також у відомстві додали, що С.Горбатюк і надалі залишається керівником Департаменту спеціальних розслідувань, до складу якого входять 56 співробітників. За цим Департаментом залишається розслідування та передача до суду справ по Майдану.