В ГПУ подтвердили, что убийца Д.Вороненкова умер в больнице (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что убийца бывшего депутата российской государственной думы Дениса Вороненкова умер в больнице. Об этом написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.
"Убийца экс-депутата Госдумы Д.Вороненкова скончался в больнице", - написала она.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелка задержали и с ранениями госпитализировали в реанимацию. Он находился под охраной правоохранителей.