В ГПУ подтвердили, что убийца Д.Вороненкова умер в больнице (дополнено)

"Убийца экс-депутата Госдумы Д.Вороненкова скончался в больнице", - написала она.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали и с ранениями госпитализировали в реанимацию. Он находился под охраной правоохранителей.