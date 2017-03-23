У ГПУ підтвердили, що вбивця Д.Вороненкова помер в лікарні (доповнено)

"Вбивця екс-депутата Держдуми Д.Вороненкова помер в лікарні", - написала вона.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Стрілка було затримано і з пораненнями госпіталізовано у реанімацію. Він перебував під охороною правоохоронців.