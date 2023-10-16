В Гостомеле открыли Штаб документирования военных преступлений россии и просят граждан давать показания

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«Штаб создан для оперативной и удобной коммуникации следователей Нацполиции и жителей Гостомельской ОТГ, которые пока не предоставили показания о зверствах оккупантов или находятся в процессе их предоставления», - говорится в сообщении Нацполиции.

Детали

Сообщается, что для фиксации и документирования военных преступлений рф следователи сотрудничают с международной правозащитной группой Global Rights Compliance. Их совместные выводы и собранные доказательства будут использованы в судах над российскими военными преступниками — в том числе международных.

Полиция подчеркивает, что большинство военных преступлений раскрывается именно благодаря показаниям граждан и призывает помочь установить справедливость.

Те, кто стал свидетелем или потерпевшим от военных преступлений, могут обращаться по адресу: поселок Гостомель, ул. Остромирская, 37, по номеру телефона +380638785822 или написать на почту [email protected].

Также свидетельства о военных преступлениях россии в Гостомеле можно оставить в телеграм-канале «Военные преступления Гостомельской ОТГ», ссылки: https://t.me/gostomelskaotg.

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