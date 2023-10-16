У Гостомелі відкрили Штаб документування воєнних злочинів росії та просять громадян надавати свідчення

$41.400.00
46.921.07
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 10062 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 14371 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 25501 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 97025 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 169388 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 174759 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 137401 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136982 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87472 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94131 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5.6м/с
35%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 10797 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 14287 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 18237 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 18608 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 13853 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 10062 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 174759 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 234489 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 382836 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 319675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 13559 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 18741 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 35190 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31683 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 137401 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Гостомелі відкрили Штаб документування воєнних злочинів росії та просять громадян надавати свідчення

Київ • УНН

 • 275461 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліція відкрила Штаб документування воєнних злочинів росіян у Гостомелі. Про це повідомила Національна поліція України, пише УНН.

У Гостомелі відкрили Штаб документування воєнних злочинів росії та просять громадян надавати свідчення

Цитата

«Штаб створено для оперативної та зручної комунікації слідчих Нацполіції та мешканців Гостомельської ОТГ, які поки не надали свідчення про звірства окупантів або знаходяться в процесі їх надання», - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Деталі

Повідомляється, що для фіксації й документування воєнних злочинів рф слідчі співпрацюють із міжнародною правозахисною групою Global Rights Compliance. Їх спільні висновки та зібрані докази будуть використані у судах над російськими воєнними злочинцями — у тому числі міжнародних.

Поліція підкреслює, що більшість воєнних злочинів розкривається саме завдяки свідченням громадян і закликає допомогти встановити справедливість.

Ті, хто став свідком або потерпілим від воєнних злочинів, можуть звертатися за адресою: селище Гостомель, вул. Остромирська, 37, за номером телефону +380638785822 або написати на пошту [email protected].
Також свідчення про воєнні злочини росії у Гостомелі можна залишити у телеграм-каналі «Воєнні злочини Гостомельської ОТГ», посилання: https://t.me/gostomelskaotg.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна – єдина країна в світі, що документує воєнні злочини під час війни – Юрій Бєлоусов

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.69
Bitcoin
$84,617.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,245.84
Ethereum
$1,621.35