У Гостомелі відкрили Штаб документування воєнних злочинів росії та просять громадян надавати свідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліція відкрила Штаб документування воєнних злочинів росіян у Гостомелі. Про це повідомила Національна поліція України, пише УНН.
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«Штаб створено для оперативної та зручної комунікації слідчих Нацполіції та мешканців Гостомельської ОТГ, які поки не надали свідчення про звірства окупантів або знаходяться в процесі їх надання», - йдеться у повідомленні Нацполіції.
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Повідомляється, що для фіксації й документування воєнних злочинів рф слідчі співпрацюють із міжнародною правозахисною групою Global Rights Compliance. Їх спільні висновки та зібрані докази будуть використані у судах над російськими воєнними злочинцями — у тому числі міжнародних.
Поліція підкреслює, що більшість воєнних злочинів розкривається саме завдяки свідченням громадян і закликає допомогти встановити справедливість.
Ті, хто став свідком або потерпілим від воєнних злочинів, можуть звертатися за адресою: селище Гостомель, вул. Остромирська, 37, за номером телефону +380638785822 або написати на пошту [email protected].
Також свідчення про воєнні злочини росії у Гостомелі можна залишити у телеграм-каналі «Воєнні злочини Гостомельської ОТГ», посилання: https://t.me/gostomelskaotg.
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