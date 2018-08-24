В Гонконге мужчина убил жену и дочь мячом для йоги - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В японском Гонконге следствие подозревает, что Кай Ким-сан оставил надувной мяч в багажнике своего авто, а там из него произошла утечка газа. Это и стало причиной смерти женщины и ребенка, которые находились в машине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВСС-Украина.
Их нашли мертвыми внутри закрытого автомобиля. Эта ситуация озадачила полицию.
Мужчина не признал себя виновным в двойном убийстве.
Экспертиза подтвердила, что его жена и дочь умерли от отравления угарным газом.
В ходе следствия полиция нашла в багажнике автомобиля мужа спущенный мяч.
По данным обвинения, Кай Ким-сан задумал умышленное убийство своей жены из-за того, что она не давала разрешение на развод.
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При этом вряд ли он хотел убить свою дочь, потому что накануне просил девушку остаться дома и делать уроки.
Очевидцы утверждают, что видели, как врач наполнял два шарика монооксидом углерода.
Тогда он сказал коллегам, что собирается этим газом ликвидировать кроликов. Однако полиции он пояснил, что планировал травить крыс.
Судебный процесс продолжается.
Как сообщал УНН, в Харьковской области пятеро отдыхающих отравились грибами, которые самостоятельно собрали и приготовили.