В Гонконге мужчина убил жену и дочь мячом для йоги - СМИ

КИЕВ. 24 августа. УНН. В японском Гонконге следствие подозревает, что Кай Ким-сан оставил надувной мяч в багажнике своего авто, а там из него произошла утечка газа. Это и стало причиной смерти женщины и ребенка, которые находились в машине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВСС-Украина.