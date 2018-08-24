У Гонконзі чоловік вбив дружину та доньку м'ячем для йоги - ЗМІ

КИЇВ. 24 серпня. УНН. У японському Гонконзі слідство підозрює, що Кай Кім-сан залишив надувний м'яч у багажнику свого авто, а там з нього відбувся витік газу. Це і стало причиною смерті жінки та дитини, які перебували в машині. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВСС-Україна.